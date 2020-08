Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu hatte angekündigt, sein Land wolle die Erkundungen im östlichen Mittelmeer ausbauen und werde seine "Rechte" in der Region kompromisslos verteidigen. Erdogan hat den Ton im Konflikt nun nochmals verschärft. In Ankara richtete er in einer Rede direkte Drohungen Richtung Griechenland und Frankreich: