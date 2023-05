Erdogan wird weitere fünf Jahre regieren, auch mit großer Zustimmung in der Bevölkerung. Dass viele glücklich sind über die Wiederwahl Erdogans, zeigt sich bereits in der Wahlnacht: In der Türkei und im Ausland waren Anhänger*innen von Erdogan in Autokorsos in einem rot-weißen Fahnenmeer unterwegs und feierten ihren Präsidenten. Mehmet Zeki Inan hat Erdogan seine Stimme gegeben. Er sagt: