Bundesernährungsministerin Julia Klöckner (CDU).

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa/Archivbild

Bundesernährungsministerin Julia Klöckner hat aufgerufen, Hamsterkäufe in der Coronavirus-Krise zu vermeiden. "In Deutschland haben wir aktuell keine Versorgungsengpässe", sagte die CDU-Politikerin. "Ich appelliere daher an die Bürger, ihre Vorräte mit Bedacht, Augenmaß und umsichtig aufzustocken - dann ist genügend für alle verfügbar." Regale würden zeitnah aufgefüllt.



Wichtig sei, nur das zu lagern, was auch normalerweise im Alltag genutzt und verbraucht werde, um nichts zu verschwenden, mahnte Klöckner.