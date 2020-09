Ähnlich sieht das auch Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Etwas verklausuliert hatte sie im Dezember darauf hingewiesen, derartige Strukturentscheidungen stünden zur Zeit nicht an. Doch in der CSU bringen sie in den vergangenen Tagen genau solche Umstrukturierungen ins Gespräch. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt etwa kann sich bei einer möglichen Kabinettsumbildung durchaus ein Digitalministerium im Bund vorstellen.



Was an Digitalisierung vorangebracht werden müsse, brauche in der Bundesregierung eine Verantwortlichkeit und nicht viele Verantwortlichkeiten. Die Forderung nach einem Digitalministerium - ein neuer Nadelstich in Richtung Kabinettsumbildung?