Auch die Innenpolitikerin Irene Mihalic (Grüne) sprach sich für eine Beschwerdestelle aus. Sie sagte in der "Passauer Neuen Presse", in den USA habe das Ausmaß von Rassismus und rechtswidriger Polizeigewalt zwar eine ganz andere Dimension. "Das heißt aber nicht, dass wir nicht auch in Deutschland Probleme haben." Es gebe nicht aufgeklärte Fälle von rassistisch motivierter Polizeigewalt. Es gehe aber nicht darum, "Polizistinnen und Polizisten unter Generalverdacht zu stellen".