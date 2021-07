Bejarano wurde 1924 in Saarlouis geboren, als Jüdin erfuhrt sie bereits in ihrer Kindheit den wachsenden Antisemitismus. Im Alter von 15 Jahren ging sie in ein Vorbereitungslager für eine geplante spätere Ausreise nach Palästina. Als das von den Nazis geschlossen wird, kommt sie zunächst in ein Zwangsarbeitslager in Brandenburg, bevor sie 1943 in das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau deportiert wurde.