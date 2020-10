In der "ersten Säule" sollen - so sieht es der Vorschlag vor - 20 Prozent der Zahlungen an so genannte "Eco-Schemes", also ökologische Regelungen, geknüpft werden. Der grüne Agrarpolitiker im Europa-Parlament, Martin Häusling, kritisiert an den Öko-Regelungen etwa deren Freiwilligkeit für die Landwirte.