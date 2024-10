EU-Migrationspolitik: Geht mehr Tempo bei der EU-Asylreform

Druck scheint es in Brüssel aber eher dahingehend zu geben, bereits das nächste Projekt anzustoßen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen legte am Montagabend in einem Brief an die Mitgliedsstaaten einen neuen Plan für den Umgang mit Migration vor. Das Thema steht auch am Donnerstag beim EU-Gipfel in Brüssel auf der Agenda. Konkret ist damit auch die Zusammenarbeit mit Drittstaaten im Rahmen von Abschiebezentren außerhalb der EU gemeint.