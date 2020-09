Mehrere Außenminister betonten in Brüssel, man müsse am Atomabkommen mit dem Iran festhalten. Dies hindere den Iran an der Entwicklung von Atomwaffen, sagte Maas. Der finnische Außenminister Pekka Haavisto betonte, das Abkommen biete einen wichtigen Gesprächskanal. Wichtig sei eine gemeinsame Haltung zum Abkommen mit dem Iran. Ähnlich äußerte sich der slowakische Außenminister Miroslav Lajcak.