Und so trifft es vielleicht der litauische Außenminister Gabrielius Landsbergis mit seinen Anmerkungen am besten. Landsbergis, 41, ist bekannt für prägnante Plädoyers für die Ukraine. In Kiew ist von ihm eher Nachdenkliches zu hören: "Wir kommen in eine kritische Phase, was unsere Unterstützung für die Ukraine betrifft", sagt er. "Wenn wichtige Zusagen nicht eingehalten, wichtige Schritte nicht gemacht werden, dann werden Zweifel aufkommen."



Falls sie nicht schon längst da sind.