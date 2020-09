Hier teilt sich die EU grob in zwei Lager: Netto-Zahler und Netto-Empfänger, also Länder, die mehr Geld einzahlen, als sie über Programme, Hilfen, Fördermittel wieder herausbekommen und Länder, die auf diesem Wege mehr herausbekommen als sie in den Haushalt eingezahlt haben. Die Netto-Zahler pochen darauf, dass die Beiträge zum Budget nicht steigen.



Bisher zahlte jedes Mitgliedsland ein Prozent seiner Wirtschaftsleistung in den EU-Haushalt ein. Wegen des Ausfalls des britischen Beitrags durch den Brexit und viele neue Aufgaben für die EU (Grenzschutz, Klima, Digitalisierung) wird es dabei kaum bleiben können. Die Forderungen für die bevorstehende Periode liegen daher zwischen 1,3 Prozent (Europaparlament), 1,1 Prozent (EU-Kommission) und dem Vorschlag des EU-Ratspräsidenten, der 1,07 Prozent vorschlägt.