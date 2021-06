Private Investoren würden zum Beispiel einem hoch verschuldeten Staat wie Italien nur deshalb Staatsanleihen abkaufen (ihm also Geld leihen), weil sie wüssten: Die Kursrisiken dieser Papiere sind begrenzt, weil man sie ja an die EZB weiterverkaufen kann. Indirekt würde also die EZB den verschuldeten Staaten doch Geld leihen - auf dem Umweg über private Zwischenhändler, denen sie Staatsanleihen abkauft.