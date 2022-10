In Brüssel verfügt das Europäische Parlament (EP) nach eigenen Angaben über 18 Gebäude mit 661.913 Quadratmeter Bürofläche. In Straßburg sind es demnach fünf Gebäude mit 343.930 Quadratmetern. Von den 197.872 Quadratmetern am dritten Standort Luxemburg, wo die Verwaltung ihren Sitz hat, redet dabei niemand.



Von den 2,1 Milliarden Euro, die das EP jährlich ausgibt, entfallen 12 Prozent auf Gebäudekosten. Aktuelle Mehrkosten durch steigende Energiepreise konnte das EP auf kurzfristige Nachfrage nicht nennen. 2013 gingen Abgeordnete in einer Entschließung von jährlichen Mehrkosten in Folge der Streuung der Arbeitsorte in Höhe von 10 Prozent des Jahresbudgets zusätzlich und von CO2-Emissionen allein aufgrund der Reisen von bis zu bis 19.000 Tonnen aus. Das EP hat derzeit 705 Mitglieder, die 1.093 parlamentarische Mitarbeiter beschäftigen.