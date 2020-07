Der deutsche Horst Seehofer sitzt seit 1. Juli dem Rat der Innenminister vor. In den letzten Monaten hatte er immer wieder angekündigt, dass er die gemeinsame Asylpolitik voranbringen wolle. In den letzten Wochen wird etwas klarer, was er damit meint. Offenbar ist der Plan, das Asylsystem in zwei Stufen zu verändern: erst Außengrenzen, dann Flüchtlinge.