Das Thema mit der größten Aussicht auf Einigung. Seit gestern ist die Veto-Drohung Ungarns und Polens vom Tisch, ein Kompromiss in Sicht. Um den Rechtsstaatlichkeitsmechanismus zu verhindern, der EU-Gelder künftig an Einhaltung von Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit koppeln will, drohten Viktor Orban und Polens rechtsnationale Regierung mit Blockade von 1,8 Milliarden Euro aus EU-Haushalt und Corona-Hilfsfonds.