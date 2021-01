Schon nächste Woche, so die EU-Kommission, werde Pfizer aber wieder die volle Menge bereitstellen, in sieben Tagen könnte der dritte Impfstoff von AstraZeneca in der EU zugelassen werden. Trotzdem wird es noch ein paar Wochen dauern, bis ausreichende Mengen an Impfstoff verfügbar sind.