Vor dem EU-Sondergipfel in Brüssel fordert CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer von den EU-Staaten ein rasches Zeichen von Einigkeit und Entschlusskraft in der Corona-Krise. "Wir brauchen ein wirklich schnelles Signal einer geschlossenen Handlungsfähigkeit in Europa", sagte sie vor Beginn des Gipfels zum geplanten Wiederaufbaufonds.