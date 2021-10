Jetzt aber können die EU-Chefs und Chefinnen der Debatte nicht mehr aus dem Weg gehen. Der polnische Premier Morawiecki will am Nachmittag die Haltung seiner Regierung erneut erklären, EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und der Niederländer Rutte wollen ebenfalls reden. Letzter gehört zu der kleineren Gruppe von Ländern, die Polen jetzt schnell EU-Haushaltsgelder kürzen wollen. Die Mehrheit aber ist sich da nicht so sicher. Was, wenn Polen fortan auf eine Blockadepolitik in der EU setzte?