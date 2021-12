Auf dem roten Teppich im EU-Ratsgebäude zählt der neue Kanzler kurz die Themen auf, um die es in den nächsten Stunden gehen wird: Flüchtlinge in Belarus, Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine, Corona-Pandemie. "Große Aufgaben also", sagt Olaf Scholz vor seinem ersten EU-Gipfel. Immerhin beantwortet er noch zwei Journalistenfragen - was seine Vorgängerin in diesen Situationen stets vermieden hatte. Scholz' erster Gipfel-Auftritt: zurückhaltend und unspektakulär.