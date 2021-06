Also will die EU die Ruhe nutzen, um die Beziehung mit der Türkei zu reparieren. Die EU-Kommission stellt weitere drei Milliarden Euro für syrische Flüchtlinge in der Türkei in Aussicht, weitere Hilfen sollen an die Nachbarländer Syrien, Libanon und Jordanien fließen. Außerdem könnte die EU die Gespräche über eine - von Erdogan dringend gewünschte - Ausweitung der Zollunion wieder aufnehmen.