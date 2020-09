Die EU-Kommission von Ursula von der Leyen hat Europa ehrgeizige Ziele zur Finanzierung des Kampfes gegen den Klimawandel gesetzt. Sie stellte am Dienstag eine Initiative vor, die bis 2030 öffentliche und private Investitionen von einer Billion Euro in klimafreundliche Projekte ermöglichen soll. 100 Milliarden Euro sollen dabei bis 2027 zur Unterstützung des Kohleausstiegs mobilisiert werden. Doch unter anderem Deutschland bremst und will dafür bisher nicht mehr in den EU-Haushalt einzahlen.