Auch nicht, dass Millionen ausgesonderte Verbrenner dann in den Export gehen und dort weiterhin munter CO2 produzieren. Deswegen halte ich es für falsch, nicht parallel eine Strategie aufzusetzen, um klimaneutralen Sprit auch für PKW-Verbrennungsmotoren zu fördern. Das wäre dann auch eine Möglichkeit, anderen Ländern, die sich in absehbarer Zeit keine E-Autos leisten können (z.B. in Afrika), klimaneutrale Mobilität zu verschaffen.