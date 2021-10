Illegale Push-Backs: Kritik an Griechenland

Polen, Österreich und zehn weitere EU-Staaten fordern unterdessen an den europäischen Außengrenzen mehr "physische Barrieren" gegen unerwünschte Migration. Der EU-Rechtsrahmen müsse so geändert werden, dass "Versuche der Instrumentalisierung illegaler Migration mit politischen Zielen und andere hybride Bedrohungen" angemessen adressiert werden könnten, heißt es in einem Brief von zwölf Innenministern an die zuständigen EU-Kommissare. "Physische Barrieren scheinen eine effektive Grenzschutzmaßnahme zu sein, die den Interessen der gesamten EU dient."