Er hatte vergangene Woche klar gemacht, dass sich London nach Ablauf der Übergangsphase nicht mehr an die EU-Regeln halten wolle. Dies sei "der Kern des ganzen Projekts" Brexit, sagte er in Brüssel. Premierminister Boris Johnson machte klar, dass sein Land zwar "die höchsten Standards in diesen Bereichen beibehalten will", meinte damit aber britische, nicht EU-Standards.