"Am Rechtsstaatsmechanismus, den Gesetzestext, den wir als Europäisches Parlament durchgesetzt haben, wurde kein Komma und kein Punkt verändert. Er wird so in Kraft treten, wie er verhandelt worden ist. Die Staatschefs haben jetzt noch politische Deklarationen dazu abgegeben, das sei genehmigt in Anführungsstrichen. Es ist okay, wenn die das machen. Aber am Gesetzestext der dann auch gerichtsfest ist, an dem wurde nichts geändert. (…)"