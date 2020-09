Will an der Höhe der Agrarsubventionen nicht rütteln: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron

Quelle: Lukasz Gagulski/PAP/dpa

Die Vorschläge sowohl der Kommission als auch von Michel sehen aber Kürzungen vor - was Ärger verspricht. Nur das Europäische Parlament hat mit seiner Maximalforderung von 1,3 Prozent BIP kein Problem, in seiner Planung fast alle Ausgabenwünsche zu erfüllen.



Umstritten ist innerhalb des Agrarsektors aber auch, ob Subventionen zugunsten von Klimaschutzmaßnahmen der Bauern umgeschichtet werden. Die CSU-Europaabgeordnete Monika Hohlmeier kritisiert zudem, dass agroindustrielle Großbetriebe EU-Subventionen in hoher dreistelliger Millionenhöhe kassiert hätten. Denkbar wäre eine Deckelung, damit mehr Geld für Kleinbauern zur Verfügung steht.