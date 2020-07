Keller: Die vergiftete Atmosphäre ist ein Problem. Es gibt eine kleine Gruppe von Ländern, die ganz klar nicht an das Interesse Europas denkt, sondern nur an den eigenen Geldbeutel. Die Niederlande ist das beste Beispiel dafür: Sie sind eine Steueroase und nehmen anderen Mitgliederstaaten so Einnahmen weg, beschweren sich aber dann, dass die so schlecht dran sind. Und nun kommt Mark Rutte auf den Gipfel und sagt: Von uns gibt es keinen Cent! Das hat einiges vergiftet.