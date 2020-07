Nach 15 Jahren als Kanzlerin hat sich Europas dienstälteste Regierungschefin auf europäischer Bühne noch einmal neu erfunden. Es ist ein historischer Zufall, dass Angela Merkel ausgerechnet in der tiefsten Krise der EU als Ratvorsitzende die Geschicke der Union mitlenkt - aber kein schlechter. Ihre Rolle als Vermittlerin ermöglichte ihr einen historischen Schritt: Erstmals in der Geschichte nimmt die EU im Kampf gegen die Corona-Krise gemeinsam Schulden auf - was bisher immer am Widerstands Deutschlands scheiterte.