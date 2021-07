Die Sitte, Gesetzen wohlklingende Namen zu geben, ist längst in Brüssel angekommen - bestes Beispiel: "Fit for 55". Den Titel hat nicht die Krankenkasse ersonnen, sondern die EU-Kommission. Es ist ein Paket aus acht Gesetzen, die es schon gibt und die teils deutlich verschärft werden, und vier neuen Gesetzen. Was jetzt auf Wirtschaft und Verbraucher zukommt: