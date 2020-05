Im Februar wurde ein Konzeptpapier der Bundesregierung zur Reform des Europäischen Asylsystems bekannt. Demnach sollten Asylanträge künftig an den EU-Außengrenzen einer Vorprüfung unterzogen werden. 20 Hilfsorganisationen hatten daraufhin Zweifel an der Durchführbarkeit angemeldet. Entweder würden die Verfahren lange dauern und zu großen Lagern mit "katastrophalen Bedingungen wie in Griechenland" führen. Oder sie würden schnell abgewickelt und seien dann "mit ernsthaften Qualitätsmängeln" behaftet.