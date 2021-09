Dass sich die jungen Abgeordneten mit ihrem Ansinnen durchsetzen, aber ist unwahrscheinlich. Zu groß sind die Widerstände in anderen Fraktionen - zum Beispiel in der EVP, zu der die deutschen Abgeordneten von CDU und CSU gehören. "Wir brauchen im Gegenteil mehr Präsenz im Plenum und in der parlamentarischen Demokratie einen Ort, an dem wir uns versammeln, austauschen und abstimmen", sagt etwa Sven Simon, der für die CDU im Europaparlament sitzt und über eine Reform der Arbeitsweise des Parlaments verhandelt.