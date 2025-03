EU-Aktionsplan für Stahl: "Ohne Stahl keine Verteidigung"

Das Fazit ist dramatisch: Während in großen Teilen der Welt die Stahlproduktion wächst - wie in Indien oder China - sinkt sie in Europa, und das drastisch: allein in den vergangenen 20 Jahren um über 30 Prozent. Es ist ein Problem, das sich seit Jahren anbahnt. Umso überraschender wirkt es, dass die EU-Kommission innerhalb von wenigen Wochen dafür einen "Aktionsplan" vorgestellt hat. Wenn die Lösung doch so einfach ist - woran hat es dann gehapert?