Dazu Bilder langer Schlangen vor Wahllokalen bis spät in die Nacht, in Polens liberalen Hochburgen wie Breslau, genauso wie in der polnischen Diaspora, von Berlin über London bis Palermo. Die Bürgerplattform des ehemaligen EU-Ratspräsidenten Donald Tusk und zwei weitere Oppositionsparteien kommen nach einer in der Nacht veröffentlichten Nachwahl-Umfrage auf über 53 Prozent der Stimmen. Viele in Brüssel sagen, das wäre ein "game changer". Es wäre.