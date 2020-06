Mitten in der größten Krise der EU übernimmt Deutschland am 1. Juli die Präsidentschaft im Rat der 27 EU-Mitgliedsstaaten. In Berlin und in Deutschlands Vertretung in Brüssel laufen dann für ein halbes Jahr die Fäden der Europapolitik zusammen. Drei Mal pro Woche wird Michael Clauss dann die Runde der 27 "Ständigen Vertreter" bei der EU in Brüssel leiten. Es ist der Maschinenraum der EU, hier fallen euroapolitische Entscheidungen am Fließband.