In den kommenden sechs Monaten laufen die Fäden Europas in Deutschland zusammen. Heute übernimmt Berlin die EU-Ratspräsidentschaft. Was passiert und was auf die lange Bank geschoben wird, liegt auch in den Händen von Kanzlerin Angela Merkel und ihrer Bundesregierung. Seit der Corona-Pandemie drohen Themen von der Agenda zu rutschen. Wofür sich die Bundesregierung trotz Corona einsetzen sollte: