"Es gibt kein Land, das auf Dauer in der Lage ist, seine Interessen alleine zu vertreten in dieser Welt, in der wir leben", so Maas. "Das schaffen wir nur als Europäer." Deutschland wolle während seiner Ratspräsidentschaft unter anderem den Vorschlag thematisieren, im EU-Außenrat nicht mehr einstimmig zu entscheiden.



Maas hatte am Mittag am Brandenburger Tor in Berlin symbolisch die Präsidentschaft von Kroatien übernommen. Verbunden mit dem Vorsitz der 27 EU-Staaten ist die Leitung der Ministerräte in den kommenden sechs Monate sowie die Vermittlung in EU-Verhandlungen.