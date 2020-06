Linke, Grüne und Unions-Fraktionschef Ralph Brinkhaus mahnten ein Thema an, das auch mal ein Schwerpunkt dieser Ratspräsidentschaft sein sollte, von Merkel aber mit keinem Wort erwähnt wurde: ein neue Migrationspolitik. Die Zustände in den Flüchtlingslagern in Griechenland, so Göring-Eckardt, würden "jeden Tag die europäische Idee verraten". Mit jedem Flüchtling auf dem Mittelmeer "sterben auch die europäischen Werte", sagte Linken-Fraktionschefin Amira Mohamed Ali. "Das ist unerträglich."