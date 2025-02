Geld für Rüstung: Scholz bremst bei gemeinsamen EU-Schulden

Aufgabe müsse es sein, mehr Flexibilität für die einzelnen Länder zu schaffen, sagte Scholz in der Nacht zum Dienstag nach den Beratungen. Er spielte damit auf Überlegungen an, die Obergrenzen für Staatsschulden und Defizite der EU-Länder auszureizen, um sich auf mögliche Bedrohungen durch Staaten wie Russland besser vorzubereiten.

Von der Leyen für flexiblere Anwendung der Schuldenregeln

Mehr Kredite der EU-Förderbank für Verteidigungszwecke

Diskutiert wurde bei dem Gipfeltreffen in Brüssel auch eine mögliche stärkere Einbindung der Europäischen Investitionsbank (EIB) in Rüstungsprojekte. Die EU-Kommission wolle mit der EIB zusammenarbeiten, um die Kreditvergabe flexibler zu machen, sagte von der Leyen.

Um die Rüstungsproduktion anzukurbeln, hatte die EU bereits 2024 zuvor geltende Vorgaben für die EIB für Geldflüsse in die Industrie geändert. So gibt es etwa mehr Möglichkeiten für Investitionen in sogenannte Dual-Use-Güter - also Produkte, die für zivile und militärische Zwecke verwendet werden können.