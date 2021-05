Nach der erzwungenen Landung eines Ryanair-Flugzeugs und der Festnahme des Regime-Kritikers und Journalisten Roman Protassewitsch durch Belarus, reist die Kritik an Machthaber Lukaschenko nicht ab. Die USA sprechen von einer "dreisten und schockierenden Tat", die Bundesregierung bestellte am Mittag den belarussischen Botschafter ein. Am Abend will die EU über mögliche Sanktionen entscheiden.