Das gilt auch für gleich mehrere Fraktionen des Europaparlaments, die Lukaschenko zur "persona non grata" erklärt haben. So viel Blut Lukaschenko an seinen Händen haben mag: So lange er an der Macht ist, muss die EU auch mit ihm reden. Angela Merkel hat es versucht. Er hat den Hörer nicht abgenommen. Das sollte kein Grund sein, es nicht wieder zu versuchen.