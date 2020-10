Wie in den Konflikten in Libyen und Syrien ist die Türkei auch im Konflikt um Bergkarabach ein wichtiger Akteur, da es Aserbaidschan in dem Streit um die Kaukasusregion unterstützt. Es wird erwartet, dass der Gipfel eine sofortige Waffenruhe fordert und ausländische Mächte wie die Türkei und Russland, das seinerseits in Armenien militärisch präsent ist, auffordert, sich aus dem Konflikt herauszuhalten.