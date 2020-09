EU-Kommission Videokonferenz - Charles Michel

Quelle: Olivier Matthys/AP/dpa

In der Corona-Krise haben die EU-Staats- und Regierungschefs der Wirtschaft jede verfügbare Hilfe zugesagt. "Was immer nötig sei, werde getan", sagte EU-Ratschef Charles Michel nach einem Gipfel per Video.



Schon jetzt haben die Staaten laut Schätzungen mehr als eine Billion Euro an Wirtschaftshilfen in Aussicht gestellt. 10 Prozent der Wirtschaftskraft in Form von Kreditgarantien oder gestundeten Steuerschulden werden zugesagt. Das Bruttoinlandsprodukt liegt bei mehr als elf Billionen Euro.