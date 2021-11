EU - Polen: Ein rechtlich unlösbarer Konflikt

Das neue Urteil des EuGH könnte indes wirkungslos bleiben, wie schon vorherige Entscheidungen, in denen das Gericht Rechtsstaatsdefizite in Polen festgestellt hat. Denn die polnische Regierung meint, der EuGH habe gar keine Befugnis, über die Rechtsstaatlichkeit in Polen zu urteilen und missachtet entsprechende Urteile.