Klaus Regling: Das mag im Rückblick so aussehen, weil wir die Eurokrise ja auch gemeistert haben. Und alles, was man in den Griff bekommt, wirkt nicht mehr so dramatisch. Aber es war dramatisch in der Zeit. Und wenn es schiefgegangen wäre, würde Europa heute anders aussehen. Die Währungsunion wäre viel verwundbarer - und politisch würde Europa viel schwächer dastehen.