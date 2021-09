Beispiel Sarah Wiener, Grünen-Abgeordnete aus Österreich. Wiener ist am Landwirtschaftsbetrieb "Gut Kerkow" beteiligt, der im letzten Jahr EU-Subventionen in Höhe von knapp 389.000 Euro erhielt. An der Abstimmung teilzunehmen aber ist für Wiener eine Selbstverständlichkeit: "Zum einen bin ich Minderheiten-Gesellschafterin, zum anderen sollten doch bitteschön im Agrarausschuss auch Bäuerinnen und Bauern sitzen, die wissen wovon sie reden", so Wiener zu ZDFheute. "Wenn Sie Vorteilsnahme vermuten, dann empfehle ich Ihnen einfach nachzuschauen, wie ich abstimme. Das ist ja zum Glück transparent und bestätigt meinen langjährigen Kampf für eine Ökologisierung der Landwirtschaft, für eine gerechtere Verteilung und für regionale Kleinbauern und Handwerk."