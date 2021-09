Wahlkampf: Wo bleibt die Außenpolitik?

Jana Puglierin: Zumindest jetzt in der Endphase sind beiden Themen komplett verschwunden. Ganz am Anfang, noch vor der Sommerpause, haben wir mal über Nord Stream 2 und China diskutiert. Aber es ist es schon bezeichnend, dass es bei allen drei TV-Triellen in der Primetime nicht eine Frage zur Europäischen Union oder zur Außenpolitik gab. Die einzige Ausnahme war da die Frage zu Afghanistan im ersten Triell, was aber auch nicht in der Tiefe besprochen wurde und wirklich nur den Ereignissen geschuldet war.