In den blau markierten Ländern sind europakritische beziehungsweise rechte Parteien Wahlsieger. Zu den Europäischen Konservativen und Reformern (EKR) gehören etwa die Fratelli d’Italia - die Partei von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni ist Wahlsieger in Italien. In Frankreich liegt Marine Le Pens Rassemblement National vorn und so auch die Fraktion Identität und Demokratie (ID).