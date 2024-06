Niederlande: Stimmungstest für Ausgang der EU-Wahl

Zufallsbegegnung vor dem niederländischen Parlament: Der Herr mit weißem Vollbart und knallgrüner Regenjacke zögert zuerst: "Sorry, aber in diesem Outfit…" Dann lässt er sich doch zum Interview mit ZDFheute überreden. Frans Timmermans war Klima -Kommissar in Brüssel. In Den Haag führt er die Fraktion von Grünen und Sozialdemokraten an.