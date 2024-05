Europawahl 2024: Das sind die deutschen Spitzenkandidaten

... engagiert sich früh in der Politik. Das liegt in der Familie. Sein Großvater Karl war SED-Funktionär und später ein Dissident. Schirdewan ist 14 Jahre alt, als die Mauer fällt, macht den Doktor in Politik und die Partei zum Beruf. Seit zwei Jahren ist er ihr Chef. Die Linke will den europäischen Mindestlohn stärken, will Klimaschutz - aber bitte sozial - und Frieden schaffen - mit weniger Waffen.