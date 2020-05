Im Jahr 2018 waren demnach 3,1 Millionen Menschen ab 65 Jahren in Deutschland von Armut bedroht, das waren 18,2 Prozent der Senioren. 2017 galten 2,8 Millionen Ältere als armutsgefährdet, was einem Anteil von 17 Prozent. entsprach. Im Jahr 2006 waren es erst 1,9 Millionen beziehungsweise 12,5 Prozent der über 65-Jährigen, deren Einkommen unter der so genannten Armutsgefährdungsschwelle lag.